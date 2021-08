ESCLUSIVA | Petrelli, il secondo nella storia a trasferirsi dalla Roma alla Lazio: “Fu Maestrelli a convincermi. Pedro può fare bene”

Il passaggio di Pedro dalla Roma alla Lazio è già storia: non succedeva da 40 anni che un giocatore giallorosso passasse in biancoceleste. L’ultimo fu Carlo Perrone. Prima di lui solo Ferraris, che fu il primo pochi anni dopo la fondazione della Roma, Sergio Petrelli, Ciccio Cordova e Michele De Nadai. Tra questi, storico fu il passaggio del second, Sergio Petrelli, in quanto il trasferimento avvenne a quarant’anni dal primo, più o meno la distanza temporale che c’è tra l’ultimo, Perrone, e Pedro, e suscitò clamore considerando i tempi che correvano all’epoca. Per ricordare proprio quei momenti e per parlare del trasferimento di Pedro alla Lazio, Sergio Petrelli è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Considerando il momento storico in cui sei passato dalla Roma alla Lazio, lì per lì hai sentito un peso particolare considerando la rivalità delle squadre?

Io ero a Milano, all’albergo dove si faceva il calciomercato. Avevo già firmato per il Palermo, con il presidente Barbera, un vero signore. Incontrai Maestrelli a cui dissi della mia firma con il Palermo, così che mi prese ed andammo insieme da Barbera, che capì subito la situazione. Avevo volontà di andare al Palermo, ma era più conveniente rimanere a Roma per via della famiglia e comunque giocare per la Lazio era una cosa molto importante per la mia carriera. Fu Maestrelli a portarmi alla Lazio. L’impatto non fu buonissimo, l’ambiente non vedeva bene il mio passaggio alla Lazio, considerando anche che segnai contro i biancocelesti proprio in un derby. Ma con il tempo ci riappacificammo e diventammo amici, nonostante magari nei derby ci eravamo anche insultati, come si fa solitamente in caso. Ma poi insieme facemmo la storia, considerando lo scudetto arrivato al mio secondo anno. Ricordo che con i compagni nacque questa amicizia che ci portò molto spesso ad uscire in amicizia tra di noi. Superato quel primo momento, si formò un bell’ambiente.

Che sensazioni hai provato a giocare poi il derby contro la Roma?

Mi ricordo che arrivò una palla vicino alla panchina della Roma, dove c’era Herrera, che mi allenò proprio alla Roma e che decise di cedermi per dei fatti personali. Cogliendo l’occasione feci finta di sbagliare un passaggio in avanti e tentai di tirare una legnata contro di lui. Sbagliai di poco, ma ricordo nitidamente quel momento. Inoltre ho sempre trovato, nell’ambiente romanista, delle difficoltà ad integrarmi. Ricordo quando era presidente Marchini che mi volle alla Roma, si rivolse a me in un modo che non mi piacque. Mi disse che dovevo firmare in quanto giocavo col Verona e mi offrivano di più. O firmavo o me ne potevo andare a casa. Dissi che non fu un piacere conoscerlo e me ne andai da solo nella casa in campagna. Fu mio padre a convincermi di tornare, ma le cose non migliorarono, andai lì già arrabbiato. Alla fine fu un dirigente a convincermi a rimanere, anche se potevo sentire il peso di un presidente che nemmeno mi salutava e non mi prendeva in considerazione. I giocatori però mi accolsero bene, al contrario del presidente.

Pensi che oggi sia più facile o più difficile per un giocatore fare un trasferimento del genere?

Una volta con il fatto che eravamo quasi tutti italiani, eravamo più attaccati alla maglia. Oggi agli stranieri magari non importa nulla di questi passaggi. A quei tempi c’era anche una maggior accoglienza secondo me, però, in quanto si sentiva molto l’attaccamento e dunque si provava sempre a dare del proprio meglio per la maglia, e per questo il pubblico apprezzava.

Pensi che in questo caso, Pedro possa fare bene al gioco di Sarri?

Sicuramente sono meravigliato che ne sia andato dalla Roma. Sono convinto che farà bene, penso che possa essere per lui un anno buono, credo che la Lazio abbia fatto un affare.

Infine volevo chiederti se pensi che la Lazio con Sarri possa aver fatto un salto di qualità, ovviamente aspettando che si vedano i risultati all’atto pratico.

Simone Inzaghi mi piaceva molto. Spero che Sarri possa portare qualcosa di buono, anche perché la Lazio ha ottimi giocatori. Se riesce ad imporsi il suo pensiero, la squadra può crescere ulteriormente, ma sarà da vedere.

