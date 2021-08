FORMELLO | Meno due all’esordio contro l’Empoli: seduta tattica per i biancocelesti. Primo allenamento per Pedro

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Manca sempre meno all’esordio in Serie A della Lazio. Sabato sera i biancocelesti scenderanno in campo per la 1° giornata di campionato contro l’Empoli. Quest’oggi, al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena una sola seduta di allenamento, quella pomeridiana. Per iniziare i calciatori biancocelesti hanno svolto l’attivazione con un torello, proseguita poi da un lavoro atletico-muscolare sul campo antistante al centrale. Nel mentre i portieri, Strakosha, Reina ed Adamonis hanno lavorato con i preparatori dei portieri. Terminata la fase atletica, ha preso il via un’ampia fase tattica, alternata da una partitella a campo ridotto. A concludere la seduta mister Sarri ha lavorato sulle palle inattive, sia a favore che a sfavore.

Da segnalare il primo allenamento con la Lazio di Pedro, diventato proprio oggi un nuovo calciatore biancoceleste. Mentre Danilo Cataldi continua la fase di recupero, con un lavoro differenziato, anche con il pallone, sul campo adiacente al centrale.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: