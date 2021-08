GDM | La Lazio ha presentato un’offerta per Basic: si attende la risposta del Bordeaux

Sono ore calde per il calciomercato biancoceleste. Dopo il via libera definitivo dato dal Covisoc nella giornata di oggi per il tesseramento dei propri calciatori, ora la Società tenta di chiudere in fretta per gli obbiettivi. Pedro è arrivato, ora tocca a Basic: il centrocampista è da tempo nel mirino di Tare, e presto può arrivare la definitiva fumata bianca. Come riporta l’esperto di mercato Gianluca D Marzio, la Lazio ha presentato un’offerta al Bordeaux, che ora deve dare il via libera per la partenza del giocatore. Con il contratto in scadenza nel 2022, il centrocampista classe ’96 sembra destinato a vestire biancoceleste. È solo questione di tempo, poi (salvo sorprese) Toma Basic sarà un nuovo giocatore della Lazio.

