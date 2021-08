GdS | Operazione in tempi di crisi: Pedro dalla Roma alla Lazio. Primo scambio dopo 40 anni

Lo spagnolo, liberato gratis dopo un anno deludente, firma per i biancocelesti. Un affare che conviene a entrambi i club.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo 40 anni Roma e Lazio tornano a fare mercato insieme. Pedro, che è stato messo fuori rosa da Mourinho, ha raggiunto un accordo (circa 3 milioni) con la società biancoceleste. Il club giallorosso lo lascia andare senza alcun indennizzo, si tratta di un trasferimento a costo zero ma anche di un grande risparmio: l’attaccante spagnolo, infatti, nelle prossime due stagioni sarebbe costato alla Roma 8 milioni lordi. Per la società di Friedkin, tra l’altro, era fondamentale che il giocatore si accasasse in un club italiano. Perché in caso di trasferimento all’estero, il club avrebbe dovuto versare al Fisco italiano 2 milioni, avendo sfruttato il Decreto Crescita un anno fa per il tesseramento dello spagnolo.

La Lazio, dal canto suo, si assicura un giocatore che Sarri conosce bene a costo zero. Il tecnico biancoceleste spera di poterlo schierare contro l’Empoli, indice di liquidità permettendo. Anche se la società non conferma ufficialmente, ieri dovrebbe essere stato avviato l’iter per l’autofinanziamento che consentirà al club di riportare in attivo l’indicatore di liquidità, con l’immissione di circa 10 milioni di euro nelle casse societarie.

