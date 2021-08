Il Messaggero | Mercato, Lotito mette all’asta Correa

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio dovrebbe accettare la proposta più vicina ai 30 milioni più bonus. L’Everton, pronto a superare l’Inter, si fa più insistente per acquistare Correa.

Come riportato da Il Messaggero, Correa è rimasto in buoni rapporti con Inzaghi, ma allo stesso tempo non gli dispiacerebbe mettersi alla prova in Premier. Lotito non ha fatto emergere preferenze, ma la svolta per il Tucu appare vicina. Nel mentre Tare è impegnato a risolvere alcune questioni. La prima legata a Kostic, il ds biancoceleste è convinto di prenderlo in prestito dall’Eintracht; la seconda relativa a Basic, su di lui c’è l’accordo con il Bordeaux a 7 milioni più 3 di bonus. Condizione indispensabile, l’addio di Correa.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: