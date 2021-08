Il Messaggero | Oggi il visto della Lega, Hysaj e Felipe tesserati

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Lotito assicura: “Entro oggi saranno depositati tutti i contratti al 180%”.

Come riportato da Il Messaggero, oggi arriverà il visto di esecutività della Lega per i tesseramenti di Radu, Romero, Hysaj e Felipe Anderson. Quest’ultimo ieri aveva avuto un problema lieve e si era recato in Paideia, ma non è in dubbio la sua presenza contro l’Empoli. Stamattina la Lazio conta di superare l’ultimo ostacolo, legato all’assenza di un documento. Rimane in sospeso Kamenovic, per lui spunta la Stella Rossa, che occuperebbe l’ultimo posto da extracomunitario.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: