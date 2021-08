La Repubblica | Pedro vestirà biancoceleste. Affare storico

Lo spagnolo voluto da Sarri. Nodo indennizzo, Lotito mette i soldi: arrivano i nuovi tesserati.

Come riportato da La Repubblica, Pedro ha raggiunto l’accordo con la Lazio: si parla di 2 milioni annui più bonus. Il tecnico biancoceleste spera di avere l’esterno, in uscita dalla Roma, già nella prossima partita contro l’Empoli. Tuttavia, la società giallorossa non vuole regalarlo a Lotito e prende tempo in attesa di sciogliere il nodo indennizzo. Possibile l’inserimento di un bonus legato alle presenze o l’utilizzo della stessa formula di Dzeko all’Inter, che pagherà 1,5 milioni in caso di qualificazione in Champions. In attesa di capire il futuro di Correa, conteso tra Inter ed Everton, l’operazione di Pedro permetterebbe alla Lazio di avere l’esterno low cost che cercava. Il suo arrivo però divide la tifoseria. D’altronde è una trattativa clamorosa, solo in 6 nella storia sono passati direttamente dalla Roma alla Lazio.

A due giorni dal debutto di Empoli, dove il settore ospiti sarà tutto esaurito, i tifosi tirano un sospiro di sollievo: Lotito, immettendo soldi freschi nelle casse del club con un versamento in conto futuro aumento di capitale (circa 10 milioni), ha sbloccato l’indice di liquidità. Oggi verranno tesserati i nuovi acquisti estivi e Radu. In bilico Kamenovic: è extracomunitario e sbarrerebbe la strada all’acquisto di Kostic.

