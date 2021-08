Pedro, lo spagnolo è arrivato a Formello: “Forza Lazio!” – FOTO&VIDEO

Ormai è ufficiale, Pedro è un uovo attaccante della Lazio. Lo conferma la foto postata dai biancocelesti sui propri canali social, ad annunciare il nuovo numero 9, e adesso l’arrivo dello spagnolo a Formello. Bagno di folla per lui, con chiari riferimenti dei tifosi al suo passato romanista e alla voglia di di vendetta contro la sua ex squadra. Il giocatore molto sorridente, si è subito lasciato andare in un “Forza Lazio!” pieno di entusiasmo. Subito selfie ed autografi con i suoi nuovi sostenitori. In programma oggi subito l’allenamento on squadra, in attesa di una probabile convocazione già per la sfida di sabato contro l‘Empoli.

Queste le immagini e il video dell’arrivo di Pedro a Formello:

