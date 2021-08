Serie A, al via la nuova stagione su DAZN: tra gli opinionisti anche l’ex Lazio Marco Parolo

Questo sabato avrà inizio la nuova stagione della Serie A Tim, tutta targata DAZN. L’assegnazione dei diritti tv, ha visto infatti prevalere la piattaforma su Sky, che avrà in co.esclusiva solamente tre gare del weekend. Il resto, è sarà visibile integralmente su DAZN. Una nuova squadra di opinionisti, commentatori e collaboratori è stata messa su per far fronte alla nuova stagione calcistica, e per le prossime due. Tra gli opinionisti, DAZN ha annunciato che ci saranno i due ex calciatori di Fiorentina e Lazio, Borja Valero e Marco Parolo: dopo aver lasciato i biancocelesti quest’estate, per l’ex centrocampista inizia dunque una nuova avventura professionale.

Di seguito il comunicato ufficiale di DAZN, in cui si presenta il nuovo progetto per la Serie A:

“AL VIA SU DAZN TUTTA LA SERIE A TIM

Riparte la nuova stagione del massimo campionato italiano, da quest’anno e per i prossimi tre anni tutto su DAZN

La piattaforma di streaming debutta con The Square e una programmazione senza precedenti tra collegamenti in diretta nei pre-post-partita, interviste, approfondimenti, contenuti originali con protagonisti i ragazzi e le ragazze della DAZN Squad

Milano 19 Agosto 2021 – Tutto pronto su DAZN per dare il benvenuto alla Serie A TIM nell’era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si è infatti aggiudicata i diritti per la trasmissione di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) del massimo campionato nazionale, diventando così il principale broadcaster della competizione in Italia.

Si parte sabato 21 agosto alle 18:30 con Inter-Genoa. La stagione dei Campioni d’Italia dell’Inter inizia a San Siro, contro la squadra guidata quest’anno da Ballardini, che ha concluso la scorsa stagione all’undicesimo posto. Sempre alle 18:30 in programma Verona-Sassuolo mentre alle 20:45 sarà la volta di Empoli-Lazio e Torino-Atalanta.

Domenica 22 agosto alle 18:30, invece, debutto per Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus che comincia la nuova stagione in trasferta contro l’Udinese. Sempre alle 18:30 Bologna-Salernitana. Protagonisti dei due match serali delle 20:45 la Roma, che sfida in casa la Fiorentina, e il Napoli che invece affronta il Venezia, neo-promosso in Serie A.

Lunedi 23 agosto alle 18:30 ci sarà Cagliari-Spezia mentre a chiudere il primo turno di campionato, alle 20:45, sarà il Milan. Anche per i rossoneri debutto in trasferta contro la Sampdoria.

DAZN dedicherà a tutte le partite di Serie A TIM della stagione 30 min di pre-partita in compagnia della DAZN Squad che nel weekend di kick off della Serie A TIM vedrà scendere in campo i volti e le voci, tra gli altri, di Pierluigi Pardo, Diletta Leotta, Massimo Ambrosini, Marco Cattaneo, Giorgia Rossi, Stefano Borghi, Federico Balzaretti, Andrea Barzagli, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, Federica Zille, Dario Marcolin, Massimo Gobbi, Francesco Guidolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Matri.

Ma non è finita qui. Si aggiungono infatti alla rosa degli opinionisti anche il centrocampista spagnolo Borja Valero, ex calciatore della Fiorentina e dell’Inter con una carriera maturata anche in Spagna, al Real Madrid; Marco Parolo, che di recente ha lasciato la Lazio e si prepara per una nuova avventura professionale; Fabio Bazzani, allenatore ed ex calciatore con un’importante esperienza alle spalle alla Sampdoria; e Ciro Ferrara, allenatore ed ex difensore italiano che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Napoli e Juventus conquistando, tra gli altri riconoscimenti, ben 7 scudetti ma anche una UEFA Champions League.

DAZN Square

Sabato 21 agosto a partire dalle ore 20:15, si accende anche DAZN Square, il nuovo spazio multifunzionale e dinamico che tratterà 3 partite di ogni turno di campionato. Nel primo fine settimana di Serie A, sarà Marco Cattaneo ad inaugurare la DAZN Square. Presenti in studio per commentare il match Empoli-Lazio anche Ciro Ferrara e Marco Parolo. Nel corso della stagione, DAZN Square sarà il centro del racconto sportivo che dalla piazza al pub allo spogliatoio raccoglierà le voci degli ospiti che, da grandi appassionati di sport, si incontreranno per raccontare l’evento e le sue emozioni.

DAZN Square è un progetto realizzato da Luigi Antonini affiancato da Luigi Maresca come responsabile della scenografia e Ivan Pierri come direttore della fotografia”

In allegato il programma della prima Gionata di Serie A e B:

