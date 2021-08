SOCIAL | Felipe Anderson apre il suo secondo capitolo alla Lazio: “Scriviamo insieme questa nuova storia”

È durata solamente tre anni la lontananza tra Felipe Anderson e la Lazio. Il brasiliano torna nella Capitale per tornare a far battere il cuore dei tifosi laziali dopo aver lasciato nel corso della sua prima esperienza tante luci e qualche ombra. A meno di quarantotto ore dall’esordio in campionato Felipe apre un nuovo capitolo della sua storia in biancoceleste lanciando via social un messaggio ai sostenitori laziali: “Scriviamo insieme questa nuova storia“.

