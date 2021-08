SOCIAL | Gli auguri della Lazio all’ex biancoceleste Alessandro Matri – FOTO

Arrivano gli auguri via social anche da parte della Lazio per Alessandro Matri. L’ex giocatore e dirigente biancoceleste, spegne oggi 37 candeline. Per lui una stagione con l’aquila sul petto (2015-2016) con 31 presenze e 7 reti, per poi tornare in Società da ex calciatore come collaboratore di Tare. Dopo una stagione a livello dirigenziale, quest’anno Matri darà inizio ad una nuova avventura professionale: farà infatti parte della squadra di opinionisti di DAZN, completamente rinnovata in vista della nuova stagione di Serie A, che trasmetterà in via del tutto esclusiva.

Questi gli auguri della Lazio a Matri, su proprio canali social ufficiali:

