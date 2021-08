SOCIAL | La carica del “Sergente” Milinkovic: “Finalmente ci siamo, pronto a lottare per i nostri colori” | VIDEO

C’è tanta attesa e voglia di ripartire con la nuova stagione. Sabato la Lazio tornerà a giocare in Serie A: in casa dell’Empoli la prima giornata. La prima uscita ufficiale della Lazio di Maurizio Sarri. Uno dei punti forti della squadra biancoceleste è Sergej Milinkovic Savic: il “Sergente” biancoceleste è pronto ad iniziare una nuova stagione con l’aquila sul petto. Il serbo, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha espresso il proprio entusiasmo, pronto e voglioso di partire subito forte. Il video pubblicato da Milinkovic è accompagnato dalla didascalia che recita: “Finalmente ci siamo. Sempre insieme ai miei compagni. Pronto a lottare per i nostri colori”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

