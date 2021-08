SOCIAL| La Lazio accoglie Pedro: ecco il numero che indosserà – FOTO

La Lazio, tramite i propri canali social, ha presentato il suo nuovo numero 9. Si tratta di Pedro, giocatore passato dalla Roma alla Lazio, in attesa dell’ufficialità da parte della società. La foto pubblicata lo ritrae con la maglia d’allenamento e con una sciarpa della Lazio davanti al numero 9 scritto in grande. Proprio questo, dunque, sarà il suo numero in biancoceleste.





