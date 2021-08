SOCIAL | Luiz Felipe regala una maglia del Brasile a Lucas Leiva che risponde: “Grazie mille per l’affetto e la stima” – FOTO

Lucas Leiva e Luiz Felipe, due compagni di squadra, ma non solo. Il centrocampista e il difensore brasiliano, desiderosi di partire al massimo già dalla trasferta di Empoli, hanno voluto nelle ultime ore rafforzare ancor di più la loro amicizia e stima. Per alimentare un rapporto che va avanti da anni, Luiz Felipe ha deciso di regalare al mediano biancoceleste una maglia della nazionale brasiliana accompagnata da un semplice messaggio d’affetto che ha trovato la pronta risposta di Lucas Leiva: “Grazie mille per l’affetto e il rispetto che hai per me”.

