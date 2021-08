SOCIAL | Luiz Felipe verso il debutto in Serie A: “L’unico modo per fare un gran lavoro è amare quel che si fa” – FOTO

Luiz Felipe è pronto alla stagione del rilancio dopo un’annata passata ai box a causa di un problema alla caviglia. Il difensore brasiliano, chiamato ad un atto di maturazione con il passaggio della difesa a quattro, è stato inserito sin dalla prima amichevole ad Auronzo di Cadore tra i titolari inamovibili della Lazio da parte di Maurizio Sarri che ora cerca dal numero 3 laziale la continuità fisica. A meno di due giorni dall’esordio in campionato, via social il classe ’97 ha voluto lanciare un messaggio emblematico all’ambiente biancocelesti: “L’unico modo per fare un gran lavoro è amare quel che si fa“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

