UFFICIALE | Pedro Rodriguez è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato del club | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo l’annuncio tramite i propri profili social, la Lazio ora, attraverso il proprio sito, ha reso ufficiale l’acquisto del nuovo numero nove: Pedro Rodriguez è un nuovo attaccante biancoceleste. Questo il comunicato del club: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Ledesma Pedro Eliezer proveniente dalla A.S. Roma”.

✍️ We’re delighted to announce the signing of @_Pedro17_!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/VOFl1NryZo

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2021