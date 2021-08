UFFICIALE – Si sblocca il mercato per la Lazio: l’annuncio del club

Si è finalmente sbloccato il mercato per la Lazio, finora bloccato causa provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni sportive. Lo ha annunciato la Scocità stessa con un comunicato ufficiale, in cui si apprende la revoca di tale provvedimento da parte del Covisoc. Adesso la Lazio potrà dunque tesserare coloro che non stati potuti ufficializzare, ovvero i vari Felipe Anderson, Kamenovic, Luka Romero, Hysaj e il neo arrivato Pedro. Tutti questi giocatori, dovrebbero dunque far parte dei convocati per la trasferta di Empoli, una volta ufficializzato il loro tesseramento. Inoltre, in questo modo i biancocelesti potranno finalmente iniziare ad operare sul mercato:i vari obbiettivi da tempo sulla lista di Tare (Basic e Kostic) possono ora sposare la causa laziale. Si attendono ovviamente sviluppi sul mercato in entrata, ma anche in uscita, per regalare a Sarri la sua nuova Lazio definitiva.

