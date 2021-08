UFFICIALE | Stefan Radu rinnova per un’altra stagione con la Lazio: il comunicato della società | FOTO

Altro comunicato da parte della Lazio. Questa volta non per un nuovo acquisto, ma per il rinnovo di un calciatore diventato ormai simbolo biancoceleste: Stefan Radu ha ufficialmente prolungato il suo contratto per un altro anno con la Lazio. Questo il comunicato della società: “La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto economico del calciatore Stefan Daniel Radu di una ulteriore stagione sportiva”.

📝 Stefan Radu ha rinnovato il suo contratto alla #SSLazio per una ulteriore stagione!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/eiG76re76c — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 19, 2021

