Acquisto biglietti, istruzioni d’uso per esercitare la prelazione riservata ai vecchi abbonati

Per esercitare il diritto di prelazione che la S.S. Lazio ha deciso di riservare ai vecchi abbonati sarà necessario un CODICE DI PRELAZIONE ABBONATO (denominato codice coupon) che servirà, ad inizio della vendita di ogni singola partita, ad acquistare il biglietto. Sarà importante custodire il codice perché dovrà essere utilizzato ogni qualvolta volta si procederà all’acquisto del tagliando.

La prelazione dà la possibilità di acquistare il biglietto sui posti disponibili.

Di seguito la procedura con i vari casi di specie:

PROCEDURA ONLINE

L’acquisto dei biglietti avverrà solo ed esclusivamente in modalità online tramite questla pagina: clicca qui

Fattispecie A: Abbonato che ha ricevuto il voucher sostitutivo

Vivaticket ha inviato via mail un voucher sostitutivo contraddistinto da un codice (vedi esempio):

Il quale potrà essere utilizzato sia per la prelazione che per usufruire del credito a disposizione.

All’atto dell’acquisto, il codice deve essere inserito nell’apposito campo denominato “codice coupon” della pagina di acquisto online dei biglietti (vedi esempio):

Attenzione, il codice voucher dovrà essere inserito anche nel carrello per usufruire dello sconto.

Fattispecie B: Abbonato che NON ha richiesto il voucher o che lo ha già utilizzato per l’acquisto di merchandising.

Per questa fattispecie le possibilità di avere garantita la prelazione sono due:

Abbonato in possesso della tessera MILLENOVECENTO

In questo caso occorre inserire il numero di tessera senza spazi (che inizia per 032) nell’apposito campo denominato “codice coupon” della pagina di acquisto online dei biglietti. (vedi esempio)

Abbonato in possesso della tessera di ABBONAMENTO CARTACEA

In questo caso occorre inserire il numero tipografico dell’abbonamento cartaceo (vedi esempio):

senza i primi due numeri “20” nell’apposito campo denominato “codice coupon” della pagina di acquisto online dei biglietti (vedi esempio):

IMPORTANTE – Nel caso in cui non si riuscisse a leggere il numero di tessera o il numero tipografico sarà necessario inviare una mail all’indirizzo info.biglietteria@sslazio.it indicando correttamente: Cognome, Nome, Data e Luogo di nascita.

Oppure contatttate uno dei Lazio Style 1900:

– LAZIO STYLE 1900 PARCO LEONARDO – Telefono + 390665499801 – Viale Bramante,19 – Parco Leonardo 00054 Fiumicino (RM) – Dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 20:00. – LAZIO STYLE 1900 VIA CALDERINI – Telefono + 390632541745 – Via Guglielmo Calderini 66/C – 00196 Roma (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. – LAZIO STYLE 1900 ROMAEST – Telefono + 390622510795 – Via Collatina Km 12,800 – 00132 Roma (RM) – Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 21:00. – LAZIO STYLE 1900 VIA DI PROPAGANDA – Telefono + 39066781574 – Via di Propaganda, 8A/8B/9/10 – 00187 Roma (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.

La biglietteria e i Lazio Style 1900 daranno il corrispondente codice da inserire nell’apposito campo per procedere all’acquisto del biglietto.

Si ribadisce che la vendita sarà solo ed esclusivamente in modalità online, fatta eccezione per le tariffe per invalidi al 100% e disabili in carrozzina che potranno invece essere acquistate presso i Lazio Style 1900 abilitati.

Le indicazioni sulle tempistiche per esercitare il diritto di prelazione e le relative tariffe saranno comunicate nei prossimi giorni.

