Andreas Pereira, nuovo rinforzo del Flamengo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Andreas Pereira è il nuovo rinforzo del Flamengo. Il centrocampista ha firmato un contratto di prestito per la durata di un anno.

E’ lo stesso club a comunicarne l’arrivo, tramite una news sul sito ufficiale: “Il 25enne centrocampista belga, nato in Brasile, arriva al club del Gàvea in prestito di un anno con opzione di riscatto. L’atleta, che appartiene al Manchester United, dall’Inghilterra, arriva per rendere ancora più robusta la rosa rossonera nelle dispute di Campionato brasiliano, Copa do Brasil e Libertadores“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: