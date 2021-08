CdS | Arriva Basic, Kostic in pole se Correa va

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Lotito lo aveva garantito rassicurando Sarri. Ieri ha centrato il risultato su cui stava lavorando da giorni diramando il comunicato della Lazio con l’ok dell’organo federale sui conti delle società di calcio. Sbloccato il mercato in entrata e riportato in equilibrio l’indice di liquidità che regola il rapporto tra attività e passività correnti nell’arco di dodici mesi. Lotito avrebbe “garantito” gli acquisti non ancora formalizzati in Lega con un versamento di 10 milioni di euro. Se entreranno o meno in un conto futuro aumento di capitale si capirà più avanti e per ora non è stato comunicato. Potrebbero non servire se dovesse maturare la cessione di Correa a certe cifre. In base al mercato i parametri finanziari possono variare sino al 31 agosto e altre spiegazioni o novità forse emergeranno dalla prossima riunione del Consiglio di Gestione (tra il 15 e il 22 settembre) con l’approvazione del bilancio della Lazio al 30 giugno e la relazione sui fatti rilevanti scaturiti in estate.

Non è stato depositato il contratto di Kamenovic. Il difensore resta in bilico perché occuperebbe un posto da extracomunitario e Sarri spinge per Filip Kostic. L’acquisto di Kamenovic è stato chiuso (2,5 milioni al Cucaricki) e registrato dalla Fifa, non ancora in Lega. Dovrebbe subentrare, in caso di intesa con l’agente Kezman, un club starniero disposto a tenerlo in parcheggio per un anno. In Serbia parlano della Stella Rossa, non sono arrivate conferme. Per il cartellino del Tucu Correa serviranno 35 milioni, forse 40. Situazione di stallo, l’Inter resta distante. Ieri sera è tornato a farsi sotto l’Everton, sembra con un’offerta superiore ai 35 milioni. Andrebbe convinto il Tucu, che forse preferiva raggiungere Inzaghi a Milano. All’argentino dai Toffies sarebbe stato offerto un ingaggio da 5 milioni di euro. La Lazio per 35 milioni più bonus non farà resistenza. E lo venderà per reinvestire su Kostic (Kamenovic permettendo) tenendo in alternativa Brandt qualora si convincesse di lasciare il Borussia Dortmund o altri nomi a sorpresa, mai da scartare. Servirebbe un top da 15-20 milioni per sostituire il Tucu, con Politano o Berardi si spenderebbe di più.

La seconda parte del calciomercato laziale si aprirà con l’acquisto di Toma Basic, bloccato da un mese. Il Bordeaux chiede 10 milioni, compresi 3 di bonus. Lotito spera di prenderlo a meno e c’è la concorrenza dell’Atalanta. Svolta attesa a inizio settimana. Torreira interessa nel caso in cui uscisse Escalante. Vavro per non perdere i benefici del Decreto Crescita non verrà ceduto all’estero ma solo in Italia oppure a gennaio. Un rinforzo arriverà se dovesse essere ceduto lo slovacco o Patric. Da qui al 31 agosto è ancora lunga.

Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: