CdS | Lazio, entro le 12 la lista: Jony e Adamonis verso l’esclusione

È il momento delle scelte. La Lazio ha tempo fino alle 12 di oggi per presentare il primo elenco di 25 calciatori con cui affrontare la competizione. Non sarà quello definitivo, la lista potrà essere variata entro la mezzanotte dell’1 settembre, cioè il giorno successivo della chiusura della campagna trasferimenti fissata alle 23 del 31 agosto. Solo da allora i nomi scelti saranno quelli che comporranno l’organico fino alla sessione invernale. Allo stato attuale restano ancora alcuni dubbi per Maurizio Sarri, legati più che altro ad eventuali sviluppi di mercato. Le certezze sono rappresentate come sempre dai vincoli imposti nella competizione, ossia la suddivisione in non più di 17 elementi liberi da restituzioni, più 4 prodotti dal vivaio nazionale e altri 4 del proprio settore giovanile. A questi si possono aggiungere poi illimitati Under 22 in Lista B. Per le caselle destinate ai calciatori cresciuti nella “cantera” biancoceleste (sotto contratto per almeno 36 mesi tra i 15 e i 21 anni) la Lazio ne occuperà due con Cataldi e Strakosha, mentre i quattro formati in Italia sono Acerbi, Immobile, Lazzari e Hysaj. Non potrebbe puntare in nessuno di questi gruppi Adamonis, che dovrà puntare sulla lista dei 17 per sperare di restare in organico: difficile possa riuscirci ad oggi. L’elenco base è verosimilmente formato dall’estremo difensore Reina, i difensori Luiz Felipe, Maarusic, Patric e Radu, i centrocampisti Milinkovic, Akpa Akpro, Escalante, Leiva e Luis Alberto, più gli attaccanti Caicedo, Muriqi, Correa, F. Anderson e Pedro. Sono 15, cui ssi aggiungeranno due tra Fares, Vavro, Jony e Adamonis, con l’esterno spagnolo e il portiere lituano indiziati principali per restare fuori. Chi non avrà problemi sotto questo aspetto sono invece Kamenovic (non ancora ufficializzato), André Anderson, Raul Moro, Romero e Adekanye, tutti nati dal ’99 in poi. Loro entreranno nella lista B della Serie A, mentre in Europa League non potranno godere di questo privilegio. L’Uefa richiede infatti che sia nato dal 1° gennaio 2000 in avanti e abbia avuto l’idoneità a giocare con il club per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del 15esimo compleanno. L’unico a rispondere a questi requisiti sarà Moro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

