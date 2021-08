CdS | Lazio, Pedro prende il 9 e va a Empoli

Sarri ha cominciato a chiamarlo e a telefonargli dal ritiro di Auronzo di Cadore intorno al 20 luglio. Pedro era stato messo fuori rosa da Mourinho e cominciava allenarsi con i fuori rosa della Roma. Ieri le visite mediche in gran segreto alla Paideia e alle 17,45 era in campo a Formello per il primo allenamento con la Lazio. Oggi verrà inserito nella lista depositata in Lega e salirà sul pullman direzione Empoli. Se giocherà o meno deciderà Sarri. Basteranno due allenamenti? Nella normalità no, nel caso della Lazio non si può escludere: Correa separato in casa, Felipe Anderson dovrebbe esserci, Raul Moro e Romero esordienti. L’ipotesi cambio modulo sinora non è contemplata. “Io sono pronto, vediamo che succede” ha spiegato Pedro lasciando Formello in serata. Tra Roma e Lazio c’è un punto di contatto, non solo l’intermediario Giuffrida che ha avvicinato le parti: trattare senza farsi scappare mezza notizia. La Roma ha liberato lo spagnolo senza buonuscita, risparmiando 6 milioni di ingaggio che avrebbe dovuto riconoscere sino al 2023. Pedro ha firmato un biennale da 2 milioni più bonus con la Lazio. All’estero esistevano altre soluzioni ma sarebbero decaduti i benefici fiscali del Decreto Crescita. Ha prevalso la voglia di ritrovare Sarri che lo ha allenato nel Chelsea nel 2018/19. Era un titolarissimo per il Comandante, che lo impiegava sulla fascia destra. Può giocare su tutte le fasce. Ha scelto il numero 9 indossato in qualche circostanza con la Spagna nel 2016/17. Il 9 significa ereditare un numero storico alla Lazio (da Chinaglia a Rocchi passando per Casiraghi e Giordano tra i più illustri predecessori). Pedro in carriera ha vinto tutto ma è arrivato a Formello con la voglia di dimostrare tanto. Deciderà presto se trasferirsi dall’Eur, lasciando la casa dove ha vissuto negli ultimi mesi, per avvicinarsi a Formello. A 34 anni guarderà la città eterna da un’altra prospettiva.

Lui e la Roma: inizio top, poi il declino

Un’intuizione diventata delusione dopo un’espulsione. La stagione romanista di Pedro si può riassumere in tre parole. Quando era arrivato dal Chelsea a molti era sembrato un affare. L’inizio ha confermato le sensazioni ottimistiche. Un ingenuo cartellino rosso rimediato contro il Sassuolo ha avuto l’effetto di uno tsunami su una candela accesa. Non era mai stato espulso in campionato. Un infortunio capitato durante la sosta natalizia ha fatto il resto: fermo per un ottale di sette partite. Fonseca non lo ha più aspettato. Soltanto il 7 marzo Pedro ha riavuto un posto da titolare, e quando aveva ripreso il ritmo partita si è fermato per la terza volta. La perla nel girone di ritorno rimarrà il gol nel derby. Lo spagnolo non era più funzionale al presente della Roma, per questo ha preso al volo l’occasione che gli ha offerto Sarri.

Corriere dello Sport.

