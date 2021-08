CdS | Lazio Primavera, domani terzo test contro l’Atletico Tivoli

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Prosegue la preparazione della Lazio Primavera tra allenamenti, amichevoli e cambi di modulo. Calori sta utilizzando le sedute e i test per definire il vestito migliore dei suoi baby, che domani affronteranno l’Atletico Tivoli, a Tivoli, nella terza sfida estiva. Mercoledì il tecnico ha scelto il 3-4-1-2, una formazione composta per intero da ragazzi della squadra della scorsa stagione e da quelli saliti dall’Under 18. Questo l’undici schierato dall’inizio contro l’Unipomezia (2-0): Moretti in porta, Floriani Mussolini, Pollini e Ruggeri in difesa, Shehu, Ferro, Bertini e De Santis a centrocampo, Ferrante alle spalle di Castigliani-Crespi. Le reti sono arrivate nella ripresa con Muhammad e Tare (rigore). Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: