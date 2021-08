CdS | Lazio, Sarri studia: è rebus tridente

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Rebus tridente, di colpo sono aumentati i dubbi e le opzioni. Tre posti, Immobile padrone assoluto di quello in mezzo, la corsa per le maglie ai suoi lati si concluderà con la rifinitura senza l’esclusione di scelte a sorpresa. Candidature di ogni genere: sperano baby, acquisti arrivati da un giorno, calciatori ufficializzati meno di 24 ore fa e chi si augura di essere ceduto nonostante sia ancora aggregato. La cronaca di Formello ha aumentato i punti interrogativi a causa dell’abbondanza degli uomini a disposizione. Pedro ha raggiunto il campo di allenamento con i suoi nuovi compagni. Partecipazione completa, prove tattiche incluse. Sarri l’ha schierato a destra, una mossa dettata anche dall’assenza di F. Anderson (questioni private). Non ci sono preoccupazioni sull’impiego del brasiliano a Empoli, il suo ritorno è atteso per oggi nonostante gli accertamenti di mercoledì in Paideia. Anderson è in grado di muoversi su entrambe le fasce. Sarri deve capire quanti minuti concedere a Pedro, e se farlo partire dalla panchina. Una scelta che ricadrà sulla testa di Moro e Correa, oltre a Romero. Il classe 2002 ha vissuto la preparazione da protagonista, sempre titolare nelle amichevoli (7 su 7). Ha lavorato con Sarri sin dal primo giorno e subito si ritrova al ballottaggio con Pedro. Con Moro dall’inizio il tridente sarebbe completato da Felipe Anderson e Immobile. Il Tucu Correa sembra staccato dalle gerarchie vista la voglia di cambiare aria. A centrocampo sicuramente Leiva e Milinkovic, poi uno tra Luis Alberto e Akpa Akpro. Il Mago è in vantaggio anche se nelle ultime due sgambate non è stato provato insieme agli altri due titolari della mediana. In difesa ok Luiz Felipe insieme ad Acerbi. Terzini Lazzari e Hysaj. Questa la linea a quattro davanti a Reina. A breve tornerà Cataldi, ieri sgambata differenziata, si riaggregherà la prossima settimana. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: