CorSera | Immobile, cura Sarri: modulo e responsabilità per un anno da capitano

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il campionato 2018/19 è evidenziato con il circoletto rosso, o forse nero, nei cinque anni laziali di Ciro Immobile: è l’unico nel quale non ha superato i 20 gol, fermandosi a 15. Spesso discusso in Nazionale, mai davvero convincente fuori dai confini, il centravanti campano è una garanzia quando rientra nell’ambito del nostro calcio: non fallisce praticamente mai, tanto che ha già conquistato per tre volte la classifica dei cannonieri (la prima con la maglia del Torino; solo Nordahl con cinque titoli ha fatto meglio). In questa stagione Immobile sperimenta un allenatore nuovo, Sarri, e un modulo diverso rispetto a quello di Inzaghi, il 4-3-3, lo stesso adottato da Mancini in azzurro. Riuscirà ad adattarsi? Il tecnico biancoceleste ha pochi dubbi in merito, del resto con lui centravanti hanno sempre segnato a valanga. Dove potrà arrivare l’attaccante della Lazio sotto la guida di Sarri? Il sesto anno alla Lazio consegna Immobile nuove e maggiori responsabilità, perché sarà il capitano in sostituzione di Lulic. L’obiettivo non è solo quello di trascinare in alto i biancocelesti, ma anche di confermarsi un punto fermo della Nazionale campione d’Europa. E la sensazione è che il problema principale sia proprio questo. Lo riporta il Corriere della Sera.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: