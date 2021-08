ESCLUSIVA | L’ex Empoli Amoroso: “Sabato una gara molto tattica. Con il passare delle settimane Sarri farà bene”

E’ tempo per la nuova Lazio di Maurizio Sarri di iniziare il proprio campionato: i biancocelesti scenderanno in campo sabato sera alle 20:45, quando affronteranno al Castellani l’Empoli di Andreazzoli. Per analizzare la gara tra i toscani e i biancocelesti, LazioPress.it ha contattato in esclusiva Christian Amoroso, che he militato nella squadra toscana tra il 1996 e il 1997.

Empoli e Lazio hanno cambiato entrambe allenatore: che gara si aspetta sabato?

“Una gara molto tattica: Andreazzoli è tornato sulla panchina dell’Empoli, predilige il 4-3-1-2, non li ho ancora visti giocare. Con il Genoa ha giocato a tre, ma credo che riproporrà il suo 4-3-1-2 con le solite partenza da dietro. La Lazio con Sarri farà il suo 4-3-3 classico, sarà una partita tattica, bloccata a centrocampo, i due reparti più importanti di ciascuna delle due squadre. Sarà una bella partita“.

Lei ha intrapreso da qualche anno la carriera da allenatore: la Lazio viene da anni molto positivi con Inzaghi, in cosa potrebbe crescere con Sarri in panchina?

“Inzaghi ha lavorato per tantissimi anni con lo stesso modulo, penso che Sarri possa fare molto bene anche lui: la squadra è competitiva. E’ chiaro che ci sarà del lavoro da fare, con una squadra abituata a tre che passa a quattro, soprattutto con un allenatore esigente come Sarri, mi aspetto che all’inizio si possa fare fatica. Con il passare delle settimane e con l’andare avanti del tempo Sarri riuscirà ad imporre alla squadra il suo gioco, riuscendo a fare bene“.

Chi tra i biancocelesti crede che farà più fatica ad interpretare le nuove idee?

“Sicuramente il problema maggiore ci sarà in difesa, perché i meccanismi difensivi di Sarri devono essere perfetti, altrimenti sono problemi. Qualche difensore dovrà forzare per riuscire a fare ciò che Sarri chiede, e non sarà assolutamente facile“.

Ha dei ricordi particolari delle sfide contro la Lazio?

“Non ho ricordi grossi ricordi, ne ho giocatore retante di gare contro i biancocelesti. Ricordo agli inizi quando c’era Roberto Mancini, ricordo piacevolmente quel periodo lì“.

Perché secondo lei l’Empoli non riesce a rimanere stabilmente nella massima categoria?

“Sono tanti anni ormai che salgono e scendono, la loro dimensione è quella. E’ una società che crea tanti giocatori che vengono su dal settore giovanile, quando vanno in Serie A tanti li mandano a giocare nelle serie inferiori. Se non riescono a mantenere la categoria, quando tornano in Serie B sono pronti a risalire grazie ai calciatori che nel frattempo hanno fatto esperienza in altre realtà. Credo che sia la strategia giusta per quel tipo di società“.

Cosa c’è nel suo futuro di allenatore?

“Spero di poter crescere facendo questo mestiere, anche se non è facile. Per ora non ho intenzione di spostarmi da casa, voglio allenare qui vicino. Quando deciderò di fare davvero l’allenatore, e sarò pronto a spostarmi, sono sicuro di poter fare bene“.

