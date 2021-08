ESCLUSIVA | L’ex Empoli Pucciarelli: “Lazio, ti racconto Sarri. Sabato una gara combattuta, con i biancocelesti tanti bei ricordi”

Sabato alle 20:45 la Lazio inizierà il suo campionato, affrontando in trasferta l’Empoli allo Stadio Carlo Castellani. Una nuova stagione, con un nuovo mister in panchina: Maurizio Sarri. Per analizzare la sfida tra Empoli e Lazio, la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva Manuel Pucciarelli, ex attaccante dell’Empoli guidato proprio dal tecnico toscano.

Cosa pensi della sfida tra Empoli e Lazio di sabato?

“Si vedrà una partita combattuta: la Lazio è sicuramente più forte, però a inizio campionato è sempre molto difficile. All’inizio le squadre di mister Sarri potrebbero avere un attimo di difficoltà in più, più che altro per un discorso fisico. Potrebbero esserci più sorprese ora rispetto alle successive giornate“.

Sarri ti ha allenato sia in Serie B che in Serie A, dopo quanto tempo è lecito valutare il lavoro del mister?

“Secondo me un paio di mesi. Fa un tipo di preparazione diversa rispetto agli altri, e le sue idee non tutti riescono a metterle in pratica. All’inizio anche noi eravamo in difficoltà, ma non per lui, piuttosto per arrivare alla sua idea di gioco, differente dagli altri allenatore. Ci abbiamo messo qualche mese, poi dopo le abbiamo vinte tutte. Si spera chiaramente di partire bene da subito, ma non è detto“.

Rispetto alla tua esperienza, quali giocatori biancocelesti si adatteranno maggiormente ai suoi concetti?

“Parliamo di una squadra molto forte, non ci saranno problemi. A lui piacciono i giocatori tecnici, da Luis Alberto a Milinkovic-Savic: lui è innamorato di calciatori con questo tipo di caratteristiche. Sono importanti anche il regista e i difensori che dovranno impostare, tutti dovranno fare la loro parte“.

Da attaccante ad attaccante: cosa dovrà cambiare Immobile rispetto al lavoro fatto in precedenza con Inzaghi?

“Immobile ha fatto talmente tanti gol che non mi sento di dirgli molto, ma se c’è una sicura, è che il mister troverà la maniera per far concludere Immobile. Con il 4-3-3 riuscirà a metterlo nelle migliori condizioni, valutando situazioni partita per partita. Farà sicuramente tanti gol con Sarri, lui lascia molta libertà in avanti. Essendo l’unica punta dovrà tenere palla nei momenti di difficoltà“.

Come gestisce Sarri i momenti della stagione, dalle delusioni passando per le vittorie?

“Una cosa che mi piace di lui è che quando le cose vanno male, intanto non si butta giù facendoti pesare nulla: è il primo a sapere che in un campionato ci sono dei momenti così. Quando siamo saliti in Serie A c’è stato un mese in cui le perdevamo tutte, ma ha la capacità di mantenerti vivo e sul pezzo per le partite successive, non cambia nelle sconfitte. E’ capace che ti concede dei giorni liberi in più quando perdi, mentre il giorno dopo una vittoria è li che ti martella. Quando le cose vanno bene vuole ancora di più, mentre quando vanno male concede di più, perché capisce il momento della squadra, ed è quella la cosa bella: non sembra, ma nello spogliatoio è molto divertente“.

Hai degli aneddoti sul rapporto con il mister?

“Con lui sono stato tre anni pieni, ce ne sono sicuramente tanti. E’ un tipo molto scaramantico, e devi stare attento a rapportarti con lui, se sbagli qualcosa che non gli sta bene si arrabbia, scherzando ovviamente. Devi saperlo prendere, io avevo imparato a conoscerlo, avevamo un buon rapporto. E’ un tipo che ti fa divertire, mi ricordo quando tornava al campo dopo la partita, magari rivolgeva una sgridata a qualcuno ed eravamo tutti a ridere: è una persona molto scherzosa anche in quello che dice. Una caratteristica sicuramente è la sigaretta, ne fuma tante, spero abbia abbassato la media: quando gli si nascondeva il pacchetto, è capace di fermare l’allenamento perché bisogna fumare“.

Qualche ricordo particolare delle sfide con la Lazio?

“Ho tanti ricordi belli delle sfide contro la Lazio: sono riuscito a strappare qualche risultato, abbiamo vinto un paio di volte ad Empoli, sono state partite belle: la Lazio era forte e mi è sempre piaciuto affrontarla: chiaramente qualcuna è finita male, ma ho bei ricordi anche di quelle. Ho giocato in tutti gli stadi per fortuna, ma ne ricordo una in particolare: Lazio-Empoli 4-0, c’era tantissima gente allo stadio, non si sentiva nulla in campo a distanza da un metro, la racconto sempre“.

L’Empoli attuale: cosa pensi del ritorno di Andreazzoli e dell’arrivo di Cutrone?

“Il mister è fortissimo, lo so per certo. Non mi ha allenato, ma mi hanno raccontato molto: è un bravo mister è una persona forte, gli auguro di fare bene. Auguro una salvezza serena a lui, squadra e tifosi. Il mister è abbastanza offensivo, faranno tanti gol, e Cutrone sa come si deve fare: hanno preso un attaccante giusto, soprattutto perché ha tanta voglia, e questo conta tanto“.

Cosa c’è nel tuo futuro?

“Al momento sono svincolato, cerco sicuramente una squadra. Sono arrivate tantissime offerte dall’estero, in posti particolari: bisogna valutare bene, non voglio avere fretta di accettare qualcosa che non è molto importante per me. Ho trent’anni, voglio un progetto giusto, importante: vediamo cosa può uscire fuori, che sia Italia o estero. Ho tanta voglia di giocare“.

