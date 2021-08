Fabio Lopez, confronto Inzaghi-Sarri: “Sono tecnici diversi, Sarri può incidere di più”

Fabio Lopez è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Nel corso della trasmissione, l’ex allenatore del Borneo ha voluto spiegare le differenze tra Inzaghi e il nuovo tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri.

C’è curiosità per vedere Sarri all’opera. “Molta. Inzaghi ha fatto un grande lavoro alla Lazio e l’Inter è il premio per ciò che ha fatto. Sarri è molto forte come allenatore e, sotto questo aspetto, può incidere un po’ di più. Sono due tecnici diversi sotto l’aspetto della gestione del gruppo e c’è da capire se le idee nuove porteranno benefici o meno alla Lazio“.

