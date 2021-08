Il direttore sportivo dell’Huesca Ruben Garcia su Vavro: “E’ innamorato di questo club, ma è un’operazione complicata”

In questi giorni di calciomercato uno dei nomi in evidenza è quello di Denis Vavro: su di lui sarebbe forte l’interesse dell’Huesca, club in cui era andato in prestito per la seconda parte di stagione. Su di lui si è espresso Ruben Garcia, il direttore sportivo dell’Huesca, che ha spiegato: “Non credo che la Lazio si libererà così facilmente di Vavro, soprattutto ora che gioca con tre centrali. È innamorato di questo club e della città e ci ha già mostrato l’interesse a giocare di nuovo qui. Per noi sarebbe un lusso averlo in seconda divisione ma è un’operazione molto complicata“. Lo riporta sportaragon.com.

