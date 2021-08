Mario Sconcerti su Sarri: “Mercato noioso? Ha ragione”

Dopo la conferenza stampa odierna di Maurizio Sarri, che ha definito il mercato come noioso, il giornalista Mario Sconcerti ha dato ragione al tecnico toscano. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sconcerti ha spiegato: “Lo considerano così tutti gli allenatori, perché si ritrovano giocatori distratti. Tutte le cose succedono negli ultimi dieci giorni. Io non vedo cosa possa cambiare se chiudere il mercato il 1 settembre o il 18 agosto. Come si fa a pensare che in due gare puoi arrivare a capire cosa manca. Una volta dall’1 al 15 luglio si faceva il mercato in un solo grande albergo e tutte le società facevano trattative e operazioni”. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

