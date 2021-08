SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Empoli

Finalmente ci siamo, è il momento di ripartire con il campionato dopo la sosta estiva. Estate calda e rovente che è stata accompagnata da un bel calciomercato (ancora aperto) e da un’Italia vincitrice dell’Europeo. Adesso però la palla passa alla Serie A, e la nuova Lazio targata Maurizio Sarri aprirà le danze domani sera alle 20:45 allo Stadio Carlo Castellani contro l’Empoli. Ecco le ultime sulla squadra toscana.

L’EMPOLI – Tornata in massima serie dopo la vittoria del campionato di Serie B la squadra toscana è pronta a giocarsi le sue carte proprio contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri che proprio ad Empoli si è messo in mostra. Squadra riformulata con buoni innesti in chiave difensiva, e un cambio allenatore che non profuma di nuovo arrivo. In panchina è tornato Andreazzoli che ha vissuto la sua ultima parentesi toscana nel 2019 per poi andare a Genova. In difesa diversi acquisti per migliorare la rosa, ma il colpo importante è stato fatto in attacco. È arrivato Patrick Cutrone come terminale offensivo che agirà in coppia con Mancuso. Una squadra nuova rispetto lo scorso anno che punta a rimanere in Serie A.

LA FORMAZIONE (4-3-1-2) – Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

LA STELLA – Il neo acquisto per il reparto offensivo, Patrick Cutrone, è sicuramente il giocatore più importante di questa rosa. Alla ricerca di riscatto dopo le parentesi a Wolverhampton e Valencia, non proprio ottime, adesso vuole dire la sua in Serie A. Il campionato italiano ritrova l’attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan con cui ha giocato anche in prima squadra. Empoli è una buona occasione per rilanciarsi e mettersi in mostra, cercando magari di strappare una convocazione anche in Nazionale con Roberto Mancini.

IL PRECEDENTE – Ultimo incontro che risale al 7 febbraio 2019 allo Stadio Olimpico di Roma con la Lazio di Simone Inzaghi e l’Empoli di Iachini. Gara valida per la 23esima giornata di campionato vinta dai biancocelesti per 1-0 grazie al gol su rigore di Felipe Caicedo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Stesso risultato per la gara allo Stadio Carlo Castellani. Era il 16 settembre 2018, quarta giornata di campionato anche questa vinta per 1-0 con gol di Marco Parolo. Ultimo precedente con Andreazzoli alla guida dell’Empoli, che adesso ritrova la Lazio a distanza di tre anni.

