Serie A TIM | Ufficiale la lista della Lazio per la stagione 2021-2022

Ufficiale anche la lista per la prossima stagione di Serie A della S.S. Lazio. Da pochi minuti è apparsa sul sito della Lega la lista completa, ma ancora modificabile, della nuova Lazio targata Sarri. In elenco mancano Raul Moro e Luka Romero, in quanto essendo Under non hanno problemi numerici quindi non c’è limite. Presente anche Adamonis come terzo portiere, e presenti anche i nuovi acquisti Felipe Anderson, Hysaj e Pedro. Mancano all’appello Vavro, Kamenovic e Jony. C’è invece Mohamed Fares.

