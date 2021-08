SOCIAL | Empoli-Lazio, Lucas Leiva: “Pronto per domani” – FOTO

La Lazio ha cambiato pelle sia dal punto di vista tecnico che tattico, ma Lucas Leiva resta il fulcro del centrocampo biancoceleste, anche sotto la guida di mister Sarri. Alla vigilia dell’esordio in campionato contro l’Empoli, il centrocampista brasiliano ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae in allenamento, alla quale ha aggiunto: “Pronto per domani“.

Pronto per domani ✅ pic.twitter.com/xw12yJ7HwT — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) August 20, 2021

