Luis Alberto suona la carica: "Ultimo allenamento… Pronti per domani" – FOTO

Manca sempre meno all’esordio biancoceleste della nuova Lazio di Maurizio Sarri: domani sera alle 20.45 la prima gara di campionato al Castellani contro l’Empoli. Luis Alberto, attraverso il proprio profilo Instagram, ha dato la carica per la gara di domani: “Ultimo allenamento… Tiri in porta. Passaggi. Pronti per domani“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

