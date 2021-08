SOCIAL | Pedro cambia sponda del Tevere anche su Instagram: “Felice di essere qui” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Arrivato ieri a Formello, e con lui l’ufficialità di tutti gli altri nuovi acquisti biancocelesti. L’arrivo di Pedro è un evento emblematico di un passaggio Roma-Lazio che non accadeva da molti anni. Pedro ha oggi esordito sui social come nuovo giocatore biancoceleste, pubblicando la foto della sua presentazione: “Felice di sentirmi di nuovo un calciatore e di sentire già questo feeling con questa squadra!! Non vedo l’ora che inizi il campionato. Grazie ai tifosi della S.S. Lazio per l’affetto ricevuto in questi giorni. Forza Lazio!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: