CALCIOMERCATO | Correa-Inter, infortunio per Thuram: l’argentino più vicino ai nerazzurri?

Brutte notizie per Marcus Thuram, attaccante del Borussia Moenchengladbach da giorni ormai accostato all’Inter. Il francese si è infortunato al 18’ nella sfida contro il Bayer Leverkusen. Si parla di un problema al ginocchio per il giocatore, la cui entità non sembrerebbe grave ma la notizia potrebbe avere ripercussioni sul mercato ed avvicinare Correa al club nerazzurro, visto che l’argentino negli ultimi giorni sembrava essere in ballottaggio con l’attaccante francese.

