CALCIOMERCATO | Lazio-Torreira, offerta Eintracht all’Arsenal: ma lui preferisce la Serie A

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

È un nome che da tempo orbita in chiave Lazio, quello di Lucas Torreira. Stando a quando riportato da Gianlucadimarzio.con, i tedeschi dell’Eintracht Francoforte hanno infatti presentato un’offerta formale all’Arsenal per assicurarsi il cartellino del centrocampista ma l’uruguaiano, spera sempre di far ritorno in Italia dove piace ai biancocelesti ed alla Fiorentina.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: