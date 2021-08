CALCIOMERCATO – Pedullà: “Correa ha detto stop all’Everton fino a lunedì-martedì”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Novità in casa Lazio anche per quanto riguarda il calciomercato. Si cerca una squadra per Correa, in base a quanto raccontato in questi giorni su di lui ci sono Everton e Inter. La squadra inglese molto avanti avrebbe trovato anche l’accordo con il presidente Lotito e di massima anche con il giocatore che però ha frenato l’idea Premier in attesa dell’Inter. I nerazzurri si muovono su più fronti, ieri c’è stato un colloquio con l’entourage del Tucu che pare abbia lasciato entrambi positivi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Correa avrebbe chiesto all’Everton di aspettare fino a lunedì-martedì per dare tempo all’Inter. Adesso si attendono sviluppi.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: