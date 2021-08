CdS | Basic, la Lazio stringe. E spunta Ahmedhodzic

In pugno da un mese, ora la Lazio prova a stringere la mano per Toma Basic, rinforzo scelto da tempo per il centrocampo. Questione di giorni e di budget, in arrivo dalla probabile cessione di Correa, sempre al centro del mercato in uscita con l’interesse soprattutto di Everton e Inter. Il club biancoceleste, con il gruzzoletto in tasca, andrà a chiudere per il croato del Bordeaux. Ha giocato da titolare nelle prime due partite di Ligue 1 ma è destinato a partire, non ci sono dubbi. I Girondini si sono messi l’anima in pace e stanno valutando le offerte sul tavolo: la Lazio ha l’enorme vantaggio di aver “siglato” l’accordo verbale con il ragazzo, basato su un contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Operazione da quasi 10 milioni di cui 3 di bonus. È stato riportato in equilibrio l’indice di liquidità , Basic ha aspettato con pazienza il periodo di stallo e l’affondo promesso da Formello. Ha rispettato la parola data, presto l’affare si concretizzerà e Sarri potrà abbracciare l’innesto per la linea mediana. Kostic dell’Eintracht Francoforte rimane in cima alla lista dei desideri, Kamenovic permettendo: il classe 2000, prelevato dal Cucaricki per 2,5 milioni, non è stato ufficializzato e c’è solo un altro slot da extracomunitario. Dovrebbe essere raggiunta un’intesa con il suo agente Kezman per trovare una squadra disposta a tenerlo in parcheggio, la situazione non era prevista, sarà eventualmente definita negli ultimi 10 giorni di agosto. Kostic in pole, spinto da Sarri, in alternativa resta il profilo di Brand del Borussia Dortmund. Il tedesco dovrebbe convincersi a lasciare la Bundesliga nonostante il cambio in panchina e l’arrivo di Marco Rose. Per la sostituzione di Correa servirebbe un top-player da almeno 15-20 milioni. L’Everton sta spingendo per il Tucu e avrebbe offerto 35 milioni più bonus per il suo cartellino. La Lazio non si oppone, anzi, ma l’argentino sta prendendo tempo in attesa dell’Inter, la cui offerta però non pareggia quella dei Toffies. Ieri il procuratore Lucci era a Milano ma non ci sono stati sviluppi significativi. Per il reparto difensivo potrebbe essere aggiunto un tassello. È spuntato il nome di Anel Ahmedhodzic, centrale difensivo del Malmoe. Svedese, andrà in scadenza nel 2023. Viene valutato circa 4 milioni. Su di lui ci sarebbero anche Napoli e Atalanta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

