Rivoluzione Telecalcio, dopo 18 anni equilibri totalmente differenti: un solo abbonamento non basterà

Dipende. Da cosa volete vedere e da quanto volete spendere, e anche da cosa avevate già. La certezza è che per non perdere nulla di questa stagione bisogna avere due/tre abbonamenti e, se ne avete uno solo, farete delle scelte. Le novità: il calcio in streaming sarà quotidianità, sperando in una tecnologia forte che supporti il prodotto perché l’evoluzione digitale del nostro Paese, in quanto evoluzione è di per sé una realtà in divenire da nord a sud. E se il satellite non supporterà il sistema, il digitale terrestre compenserà. Dazn infatti ha già attivato il cabale 409 sul dt per ogni evenienza. Il sistema più ricco è TimVision (29,99 euro al mese e con TimVision Box) con tutta la Serie A attraverso la app Dazn, 104 gare di Champions grazie a un accordo con Mediaset per l’app Infinity, l’Europa League, il meglio della Conference League, la Serie B e la Liga tutto ereditato da Dazn. Che ai vecchi clienti ha dato la possibilità di riaggiornare i proprio account dormienti e di riabbonarsi per aderire alla nuova offerta: 29,99 euro al mese, a luglio era scontato a 19,99. Sky arriva a poco meno di 36 euro per il pacchetto Sky Tv (con serie tv, documentari e show) più calcio (costa 5 euro, oltre 800 partite tra italiane e estere) e sport (con motori, tennis, basket e tanto altro): ci sono le tre partite di A a giornata (sabato sera, domenica a pranzo e posticipo del lunedì sera) in coesclusiva con Dazn, le 121 gare di Champions, tutta l’Europa League, la Conference League, la Serie B, la Bundesliga e Ligue 1. Sky ha ottenuto il via libera per l’accordo con Dazn per la trasmissione non in esclusiva di tutto il campionato per i clienti business, i locali pubblici. Il calcio in chiaro si è trasferito sulle reti Mediaset con il pacchetto della Coppa Italia. Il martedì su Canale 5 le 16 migliori gare della Champions oltre alla finale. Mediaset inoltre sull’app Infinity (7,99 euro al mese) darà 104 gare di Champions. Per vedere i 16 migliori match del mercoledì della Champions servirà l’abbonamento Amazon Prime Video. Corriere dello Sport.

