Preso Sarri, s’imbocca una strada precisa, un progetto di costruzione abortito alla Juve perché doveva centrare il risultato (scudetto vinto) inseguendo il gusto estetico mai calcolato dalla tradizione bianconera e magari acciuffare il sogno Champions. Ha accettato la proposta della Lazio proprio perché voleva tornare a divertirsi sul campo ed a imporre il suo calcio. A Formello, se Lotito lo asseconderà come sembra e Tare farà solo il diesse, potrà forse costruire un capolavoro, ma avrà bisogno di tempo, di pazienza, degli interpreti giusti e di un ambiente pronto a capire, a non pretendere tutto e subito. Sarebbe un errore l’equazione Sarri al posto di Inzaghi e quindi Lazio da scudetto o quasi. Non è così e bene ha fatto il Comandante a ricordare il sesto posto di partenza senza sapere se riuscirà a salire oppure a scendere. Ci sono dei bagliori. Quaranta giorni di lavoro per capire che la strada è lunga. Fino a ieri nessuna cessione rilevante e gli acquisti di F. Anderson, Romero, Pedro e Hysaj. Ma cambiare modo di pensare calcio significa ripartire più indietro da dove la Lazio di Inzaghi aveva concluso il suo percorso. E neppure Sarri può immaginare quanto tempo gli servirà per pareggiarla o addirittura superarla. La fase difensiva sembra in linea o quasi con i nuovi dettami. Davanti il progetto è incompleto e nasconde insidie nell’immediato. Un centrocampo a tre impone agli interni di correre molto più di prima e Leiva, per quanto in forma, non fa del dinamismo la sua prerogativa principale. Si passa da due punte a una sola. Immobile non è abituato, gli serviranno esterni d’attacco in grado di incidere, di rientrare, di creare occasioni. Se dovesse partire Caicedo la Lazio perderà una decina di gol del miglior attaccante di scorta della Serie A con Muriel. Non sarà facile riportare subito la Lazio ai livelli pre-lockdown che proprio Sarri ammirava. Di sicuro sta incidendo nelle scelte. Bocciati Vavro e Jony, invitata la dirigenza a rinunciare a Kamenovic appena acquistato. I compromessi non esistono. Andrà seguito e aspettato per raccogliere in futuro. Sarri non parlava dal 9 luglio, quando venne presentato a Formello e non aveva ancora cominciato ad allenare la Lazio. Ieri, a poche ore dal debutto di Empoli, ha fissato dei paletti, partendo dal sesto posto, ha annunciato una stagione di costruzione. Corriere dello Sport.

