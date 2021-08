CdS | Serie A, Immobile da poker: nuova sfida a Cristiano Ronaldo

L’ha vinta tre volte. Come Platini, Riva, Signori, Pruzzo, Pulici e Meazza. Il record appartiene a Gunnar Nordahl, primo nella classifica marcatori in cinque diverse stagioni tra il ’49 e il ’55. Oggi riparte la corsa di Ciro Immobile, discusso in azzurro, irresistibile in Serie A. Una progressione senza limiti da quando indossa la maglia della Lazio: 23 reti alla prima stagione con Inzaghi, 29 alla seconda chiudendo ex aequo con Icardi (2017/18), leggera flessione al terzo anno (15 gol), l’exploit nel 2019/20 con il primato di 36 gol e la Scarpa d’Oro, altri 20 nella stagione che lo ha condotto verso l’Europeo. Nel 2013/14 si era presentato con il Torino segnando 22 gol e vincendo per la prima volta la classifica marcatori. Tornerà a caccia del quarto titolo rinnovando la sfida a Ronaldo. Lukaku se n’è andato al Chelsea. Chissà se Sarri consentirà a Immobile di migliorare un rendimento che già ad oggi, nonostante lo scetticismo continui a circondarlo in Nazionale, lo colloca tra gli attaccanti più forti di sempre nel nostro calcio. È secondo dietro a Silvio Piola con 150 gol nella storia della Lazio, sta per entrare nella top 20 della Serie A. Un dato è illuminante: 155 gol in 292 partite di campionato per Ciro, comprese Genoa e Torino dall’inizio della carriera. Gliene manca solo uno per salire a quota 156 e agganciare al ventesimo posto tre mostri sacri come F. Inzaghi, Riva e Mancini. Certo se dovesse andare via anche Ronaldo prima del 31 agosto, Ciro si ritroverebbe la strada spianata. Corriere dello Sport.

