Claudio Ranieri: “Si prepara una stagione interessante, sarà spettacolo. Le romane? Lotteranno per entrare in Champions”

Il campionato italiano che oggi si appresta ad iniziare, sarà un campionato di grandi ritorni, soprattutto sulle panchine: da Allegri a Sarri, passando per Mourinho a Spalletti. Per parlare della Serie A che alle 18:30 riprenderà il via, ma anche del suo futuro e di tanti altri argomenti, è intervenuto, ai microfoni de Il Messaggero, Claudio Ranieri, ex allenatore di Roma e Sampdoria su tutte in Italia. Questo il suo pensiero su che tipo di campionato ci aspetta quest’anno: “Si prepara una stagione molto interessante. Allegri, Spalletti, Sarri e Mourinho, con il loro pedigree, daranno per forza qualcosa in più alle loro squadre. Sicuramente il campionato perde qualcosa perché sono partiti alcuni dei migliori giocatori, ma certi allenatori sanno sopperire alle mancanze. Prevedo incertezza, con le sette sorelle che dovranno entrare nell’imbuto delle prime 4, e sarà spettacolo”.

Tra le varie domande non poteva mancare, visto che l’ambiente, sponda giallorossa, l’ha vissuto, una domanda sulle romane e sui loro obiettivi con l’arrivo di due nuovi allenatori: “Tutte e due lotteranno per entrare in Champions e penso sarà una bella stagione. Un allenatore non deve solo saper comandare ma anche aiutare e gestire i propri giocatori, entrare nella loro testa e convincerli a venirti dietro. Poi deve avere sintonia ed empatia con l’ambiente. Mourinho e Sarri tutto questo lavoro lo sanno fare benissimo. E il loro duello a Roma sarà un altro motivo di spettacolo della stagione”.

