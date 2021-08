CONFERENZA | Sarri: “Mi è piaciuta la reazione della Lazio, meno la gestione del risultato sul finale. Ringrazio i tifosi”

Nella conferenza post partita Empoli–Lazio, mister Sarri ha dichiarato: “Sono momenti difficili per tutti, soprattutto per le squadre che hanno cambiato allenatore e modo di giocare. Sono momenti difficili perché è stata una partita a temperature alte. Sembra che la lega italiana sia diventata quella inglese per il calendario, dove ci sono 20 gradi in meno rispetto a qui. Siamo una squadra in costruzione e abbiamo incontrato una neo promossa che giocava la prima partita in casa. Abbiamo trovato una squadra tecnica, siamo andati sotto i primi 3 minuti ma abbiamo reagito. Luis Alberto è quello un po’ più indietro per via di due-tre acciacchi fisici che non gli hanno consentito di allenarsi al meglio. Lazzari si sta adattando a fare il quarto, ha ottimi margini di miglioramento. Milinkovic ha fatto un’ora buona, poi ha finito la benzina. Pedro, nonostante le condizioni, ha una buona esperienza e ha fatto bene. L’aspetto migliore è stato reagire. Non mi è piaciuta la gestione del risultato nell’ultima mezz’ora, a me piacciono le squadre che giocano fino alla fine. Ma vista la temperatura, posso capire. I tifosi ci hanno aiutato e li ho voluti ringraziare a fine partita: erano tanti e sempre presenti in ogni momento della gara”.

