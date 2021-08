CorSera | Inter-Genoa, Dazn si blocca durante la gara: proteste sui social

Intoppo per Dazn poco prima di Inter-Genoa, gara iniziata alle 18.30 a San Siro e che ha visto il ritorno dei tifosi allo stadio. Un intoppo nel momento di picco, proprio pochi secondi prima del fischio di avvio dell’arbitro Marini tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Genoa di Davide Ballardini. Tutto risolto, almeno secondo la tv via streaming, nel giro di pochissimi minuti. Così i tifosi hanno potuto assistere al debutto magico – con la maglia interista – di Calhanoglu, autore dell’assist (su corner) a Skriniar e del gol del raddoppio con un tiro da fuori. Nessun problema, invece, per l’altra gara in contemporanea a quella del Meazza. Si sta parlando della partita al Bentegodi tra il Verona e il Sassuolo. Da quest’anno e per i prossimi tre anni il colosso inglese – oltre ad altre offerte – avrà in esclusiva sette partite di A e le altre tre in coesclusiva.

Non sono però mancate le proteste via social. C’è chi ha visto bloccarsi la trasmissione chi apparire rotelline infinite e infine chi ha visto sfumare blocchi di partita praticamente assenti dallo schermo. C’è chi lamenta anche la mancanza di una diretta-gol con la possibilità di vedere anche Verona-Sassuolo in contemporanea, senza dover cambiare canale. C’è chi poi sostiene che non sia solo un problema di ampiezza di banda: «Ma se io che ho la fibra e navigo alla grande ho questi problemi con la partita, mi immagino chi ha l’ADSL. Non siete in grado di gestire le partite di serie A!».

C’è chi poi ha tentato i rimedi più vari: prima l’uso del pc, poi del telefonino, infine del decoder Tim che sembrava invece funzionare. Insomma molti chiedono una ulteriore messa a punto per le prossime partite di campionato. CorriereDellaSera

