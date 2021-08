Empoli-Lazio, Andreazzoli: “I numeri sono chiari, abbiamo avuto diverse occasioni e tirato il doppio di loro”

Al termine della prima partita di questo campionato per Empoli e Lazio l’allenatore della squadra toscana Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “La valutazione della partita è oggettiva, poi le opinioni mi possono far piacere. Eravamo contro una squadra forte e lo sapevamo, ma siamo stati bravi a fare quello che dovevamo fare. Abbiamo preso un palo, una traversa, un rigore regalato ed il doppio dei tiri della Lazio. Volevamo provare a vincere nel secondo tempo. Credo che dobbiamo essere molto positivi per quanto visto stasera. Credo che alla fine i numeri indichino molto, alcuni sono in parità e molti a favore nostro. Il secondo tempo ho visto più a sinistra, dove attaccavamo noi, che a destra. Vorrei mettere in evidenza il fatto che se contro la Lazio di stasera fai quello che abbiamo fatto noi, se non rischi qualcosa per segnare nelle altre partite, non finisce come stasera ma in modo più grave. E’ chiaro che il realizzatore non incide sempre, ma bisogna anche che sia messo in grado di incidere”.

