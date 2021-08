Empoli-Lazio, esordio in biancoceleste per Pedro: 60 minuti in campo lo spagnolo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

C’erano dubbi circa la sua presenza in campo stasera: ieri mister Sarri in conferenza aveva parlato di un possibile spezzone di gara per Pedro ed oggi lo spagnolo era nell’11 titolare del Castellani. Il numero 9 laziale ha riposto subito presente e si è fatto trovare pronto all’esordio: 60’ minuti in campo per lui, che esce lasciando la Lazio sul risultato di 1-3 in casa dell’Empoli. Protagonista anche nel gol del pareggio laziale, Pedrito ha lasciato il posto a Raul Moro.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: