Empoli-Lazio, Immobile: “Abbiamo regalato una gioia ai tifosi. Sarri? Ci ha detto che è soddisfatto di noi, è felice di stare qui”

Al termine della partita vinta dalla Lazio per 1-3 sul campo dell’Empoli l’attaccante biancoceleste è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Mi fa piacere la statistica sui gol in Serie A, resta nella storia, una cosa che farò vedere ai miei figli. Con il mister stiamo facendo un lavoro incredibile, i ragazzi stanno facendo il doppio del lavoro per assorbire le idee di Sarri, è stata una bella vittoria. Con l’attacco a tre ho fatto ottime cose, sono nato con Zeman. Poi quando c’è l’impegno per imparare nuove cose metto tutto me stesso, così come ho cercato in nazionale di capire quello che vuole Mancini. Lazio di Sarri? Ancora poco, lavori in corso. Tifosi? E’ stato bello rivivere queste emozioni, ma in casa sarà ancora più bello. Felice di aver regalato una gioia ai tanti che sono venuti qui.

Intervenuto anche ai microfoni di Sky, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Obiettivo? Migliorarmi. Le partenze sono state sempre buone per me, ma parlando di squadra volevamo iniziare bene e lo abbiamo fatto. Il mister ha una modalità di gioco molto diversa da quella degli ultimi anni. La squadra è molto concentrata nell’assimilare il suo gioco, il mister è soddisfatto e felice di stare qui. Crede molto in questo progetto, così come ci crediamo anche noi. Nazionale? Un gruppo meraviglioso, un’esperienza che ci ha formato molto. A livello di motivazioni ci siamo, dobbiamo lavorare mentalmente, dobbiamo credere in noi stessi e cercare di qualificarci in Champions. In Serie A non è facile, ma questo deve essere un nostro obiettivo”.

