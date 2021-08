Empoli-Lazio, Lazzari all’intervallo: “Siamo soddisfatti, ma serve un altro gol. Il mio ruolo? Voglio ripagare la fiducia del mister”

Termina 1-3 il primo tempo al Castellani. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Bandinelli, la Lazio ha risposto con Milinkovic, Lazzari ed Immobile che ha trasformato un calcio di rigore. All’intervallo, proprio l’autore del vantaggio laziale Manuel Lazzari, ha commentato la prima frazione di gioco: “All’inizio non riuscivo a respirare, c’era molta afa: dopo i primi 10/15 minuti siamo venuti fuori ed abbiamo creato tanto; potevamo segnare ancora. Siamo soddisfatti ma non basta, dobbiamo fare un altro gol per non rischiare. Il mio ruolo? Dopo sette anni di difesa a 5, lavoro solo da due mesi da terzino a 4, serve lavorare ancora ma mi alleno sempre al massimo e spero di ripagare la fiducia del mister”.

